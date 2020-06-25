Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un İlk Röportajı Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ayağının tozuyla akşam antrenmanında takımın başında yer aldı. Deneyimli teknik adam ilk açıklamasında, "Benim için çok kaliteli bir takım var ve ben bu takıma inanıyorum. Bizim değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Biz kendimize bakacağız" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ayağının tozuyla akşam antrenmanında takımın başında yer aldı. Deneyimli teknik adam ilk açıklamasında, "Benim için çok kaliteli bir takım var ve ben bu takıma inanıyorum. Bizim değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Biz kendimize bakacağız" dedi. Kaynak: Dugout