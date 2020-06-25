Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un İlk Röportajı
Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ayağının tozuyla akşam antrenmanında takımın başında yer aldı. Deneyimli teknik adam ilk açıklamasında, "Benim için çok kaliteli bir takım var ve ben bu takıma inanıyorum. Bizim değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Biz kendimize bakacağız" dedi.
25.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:10
Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ayağının tozuyla akşam antrenmanında takımın başında yer aldı. Deneyimli teknik adam ilk açıklamasında, "Benim için çok kaliteli bir takım var ve ben bu takıma inanıyorum. Bizim değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Biz kendimize bakacağız" dedi.
Kaynak: Dugout