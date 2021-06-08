Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yeniden anlaştı
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Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yeniden anlaştı

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yeniden anlaştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yeniden sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımın başında bulunan Er ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Er'in yardımcılıklarına Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz'un getirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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