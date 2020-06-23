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Bursaspor, teknik direktör Metin Diyadin'den vazgeçti

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, teknik direktör Metin Diyadin ile prensipte anlaştıklarını ancak yeşil-beyazlı camiadan gelen tepkiler sonucu sözleşme imzalamaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Bursaspor, teknik direktör Metin Diyadin'den vazgeçti
23.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:21

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, teknik direktör Metin Diyadin ile prensipte anlaştıklarını ancak yeşil-beyazlı camiadan gelen tepkiler sonucu sözleşme imzalamaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Metin Diyadin ile dün prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Yeşil-beyazlı camiadan gelen tepkiler sonucu Diyadin ile sözleşme imzalamaktan vazgeçtiklerini dile getiren Mestan, bu kararı 52 yaşındaki çalıştırıcıya kulüp ikinci başkanının tebliğ ettiğini aktardı.

Mesut Mestan, yaşanan gelişmeyle ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bu konuya müdahale ettiği ve bu yüzden vazgeçtiğimiz kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Başkanımız, kulübümüze her konuda destek olmuştur ama yönetimsel ve teknik konulara kesinlikle karışmamıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından, "Sosyal medyada Bursaspor'un teknik direktörlüğü ile ilgili ismi geçen Metin Diyadin şahsım tarafından istenmediği ve bu nedenle Bursaspor'un anlaşmadan vazgeçtiği yönünde dolaşan bilgiler tamamen gerçek dışıdır. Şehrimizin takımı Bursaspor'a maddi destek sağlamanın dışında teknik ve yönetsel hiçbir konuya asla müdahil olmak gibi bir düşüncemin olmadığının altını bir kez daha çizmek isterim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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