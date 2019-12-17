Haberler » Spor » Bursaspor, teknik direktör Koşukavak ile yollarını ayırdı - Spor

Bursaspor, teknik direktör Koşukavak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yönetim, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

17.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:10
Bursaspor, teknik direktör Koşukavak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da yönetim, teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Koşukavak ile başlayan yeşil-beyazlı takım, ligde çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 22 gol atıp kalesinde 19 gol gören ve 3 puanı silinen Bursaspor, 15. haftayı 24 puanla lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde 6. sırada kapattı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler