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Bursaspor, Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor'dan 27 yaşındaki Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı.

15.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:10
Bursaspor, Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı

, 'dan 27 yaşındaki 'ü sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Tayfur ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Transferin kulübümüze ve Tayfur Bingöl'e hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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