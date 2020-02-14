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Bursaspor, taraftarıyla buluştu

Yeşil-beyazlı takım, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde taraftarlarla bir araya geldi.

14.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:25
Bursaspor, taraftarıyla buluştu

Yeşil-beyazlı takım, 14 Şubat 'nde Özlüce Tesisleri'nde taraftarlarla bir araya geldi.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp taktik çalışma ile sona erdi.


İdmanın ilk 15 dakikası, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle taraftarlara açılırken; yeşil-beyazlı futbolseverler, oyunculara sevgi gösterisinde bulunarak tel örgülere çeşitli pankartlar astı. - BURSA

Kaynak: İHA
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