Bursaspor taraftarının açtığı dava 24 Hazirana ertelendi
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Bursaspor taraftarının açtığı dava 24 Hazirana ertelendi

16.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:49
Bursaspor taraftarının açtığı dava 24 Hazirana ertelendi

Bursaspor taraftarı Selim Kurtulan ve arkadaşlarının son genel kurul kararlarının iptali için açtığı dava yeniden ertelendi.

Bursaspor taraftarı Selim Kurtulan ve arkadaşlarının son genel kurul kararlarının iptali için açtığı dava yeniden ertelendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftar liderlerinden Selim Kurtulan ve arkadaşlarının son genel kurul kararlarının iptali için açtığı dava bugün Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. 19 Ocaktaki ilk duruşma sonrası bugüne ertelenen mahkeme 24 Hazirana uzadı. Hakim Bursaspor kayıtlarının incelenmesine ve bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Selim Kurtulan, "Mahkeme 24 Hazirana uzadı. Hakim iki mali müşavir, iki de bilirkişi yolladı. 24 Hazirana kadar denetlenecek kulüp. İnşallah hayırlısı olur. Her şey Bursaspor için" ifadelerini kullandı.

Davayı yaklaşık 50 Bursaspor taraftarı yakından takip etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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