Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

22.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:06

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

TFF 1. Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giden Bursasporlu taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza haberini alır almaz olay yerinde bulunan arkadaşlarıyla irtibata geçtiklerini ve endişelenecek bir durum olmadığını bildirdi.

Mestan, kazada yaralanan olmadığı bilgisini aldıklarını ifade ederek, "Taraftarlarımız ve aileleri merak etmesinler, hepsinin durumu iyi. Zaten çok az bir yol kalmıştı taraftarlarımızın gideceği yere varmasına. Kaza yerine başka otobüs gönderdik, taraftarlarımızı o otobüslerle gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA