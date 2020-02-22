Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
22.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:48
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursalı taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA