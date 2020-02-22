Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi
Haberler » Güncel » Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi - Haber

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

22.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:48
Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, 'un ilçesi yakınlarında devrildi.

Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursalı taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler