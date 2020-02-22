Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi: 2 yaralı

22.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:01

BURSASPOR taraftarlarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesinde devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Aşkale ilçesi Tepebaşı geçidinde meydana geldi. TFF 1'nci Lig'de mücadele eden takımlarının Erzurumspor ile oynayacağı maçı izlemek için kente gelen Bursaspor taraftarlarını taşıyan 16 AHL 409 plakalı otobüsün şoförü, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Yoldaki buzlanmanın da etkisiyle otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA