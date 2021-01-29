Bursaspor taraftarından meşaleli destek
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Bursaspor taraftarından meşaleli destek

29.01.2021 20:44 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:48
Bursaspor taraftarından meşaleli destek

Bursaspor'un akşamki antrenmanı için tesislere gelen bir grup taraftar, ellerindeki meşalelerle takımlarına destek verdi.

Bursaspor'un akşamki antrenmanı için tesislere gelen bir grup taraftar, ellerindeki meşalelerle takımlarına destek verdi.

TFF 1'inci Lig'de 19'uncu hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Altınordu'yu konuk edecek olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, taraftar takıma destek oldu.

Yanlarında getirdikleri hava fişekler ile görsel şölen oluşturan yeşil beyazlı taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarına sevgi tezahüratlarında bulundu. "Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler" tezahüratlarına karşılık, Bursasporlu oyuncular da taraftarı selamlayarak antrenmana devam etti.Zorlu Altınordu maçı öncesinde takıma moral veren taraftarlar, antrenmanın ardından tatlı ikramında da bulundu.

Öte yandan teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas press ile devam etti. Son bölümde dar alanda çift kale maç yapıldı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek
Bursaspor taraftarından meşaleli destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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