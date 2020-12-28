Bursaspor taraftarı, takımını meş'alelerle uğurladı
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Bursaspor taraftarı, takımını meş'alelerle uğurladı

28.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:30
Bursaspor taraftarı, takımını meş'alelerle uğurladı

Bursaspor taraftarı, Eskişehirspor maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden hareket eden yeşil beyazlı kafileyi meş'alelerle uğurladı.

Bursaspor taraftarı, Eskişehirspor maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden hareket eden yeşil beyazlı kafileyi meş'alelerle uğurladı.

TFF 1.Lig'in 16'ıncı haftasında oynanacak olan Eskişehirspor maçı için yola çıkan Bursaspor kafilesine, taraftarlar büyük sürpriz yaptı. Bursaspor taraftarı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne akın ederek takımlarına moral verdi. Yüzlerce taraftarın, meş'aleler yaktığı uğurlama töreninde, 'Her zaman, her yerde en büyük Bursa' tezahüratları yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 19.00'da başlayacak. - BURSA

Bursaspor taraftarı, takımını meş'alelerle uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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