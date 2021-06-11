Bursaspor taraftarı Milli Takımı Roma'da destekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor taraftarı Milli Takımı Roma'da destekliyor

Bursaspor taraftarı Milli Takımı Roma'da destekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor taraftar grubu Teksas, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızı Roma'da da yalnız bırakmadı.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızı Roma'da da yalnız bırakmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, dikkat çeken bir organizasyona imza attı. EURO 2020'nin açılış maçında bu akşam TSİ 22.00'de İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan A Milli Takımımızı, Bursaspor taraftarı yine yalnız bırakmadı. Kırmızı-beyaz renklerdeki Teksas pankartı ile Roma'ya giden yeşil-beyazlı taraftarlar, Milli takım otobüsünün yanından tüm Türkiye'ye selam gönderdi. Bursaspor taraftarı daha önce Avrupa ve Dünya Kupası eleme maçlarında da birçok deplasmanda ay-yıldızlıları yalnız bırakmamıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor
Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Metin Uca Hasibe Eren Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor taraftarı Milli Takımı Roma'da destekliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 09:53:02. #1.14#

title