Bursaspor taraftarı Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında lokma dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursaspor taraftarı Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında lokma dağıttı

18.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:24
Bursaspor taraftarı Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında lokma dağıttı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitler adına lokma dağıttı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitler adına lokma dağıttı.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, önemli bir organizasyona daha imza attı. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitlerin anısına lokma döktüren yeşil-beyazlı taraftarlar, Ulucami çevresinde 500 adet Türk bayrağı da dağıttı. Bursaspor taraftarı, lokma dağıtımı sonrası 'Biz bu vatanı karşılıksız sevdik' pankartı açtı. Yapılan bu organizasyon birçok çevreden alkış topladı. - BURSA

Bursaspor taraftarı Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında lokma dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Türkan Şoray Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor taraftarı Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında lokma dağıttı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:25:32. #1.15#
title