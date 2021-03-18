Bursaspor taraftarı Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında lokma dağıttı
18.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitler adına lokma dağıttı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitler adına lokma dağıttı.
Bursaspor taraftar grubu Teksas, önemli bir organizasyona daha imza attı. Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitlerin anısına lokma döktüren yeşil-beyazlı taraftarlar, Ulucami çevresinde 500 adet Türk bayrağı da dağıttı. Bursaspor taraftarı, lokma dağıtımı sonrası 'Biz bu vatanı karşılıksız sevdik' pankartı açtı. Yapılan bu organizasyon birçok çevreden alkış topladı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı