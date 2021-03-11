Bursaspor taraftarı 2 bin 581 adet hatıra kombine kart aldı

Maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor Kulübü'nün, 'Hatıran Yeter Kombine Kart' kampanyasında bir hafta geride kaldı. Şu an itibariyle bin 359 yeşil-beyazlı taraftar, 100 TL değerindeki 2 bin 581 adet hatıra kombine kartı satın alarak kulüplerine 258 bin TL kazandırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, maddi anlamda zorluk çektiği bu günlerde taraftarının birlik beraberliği ile ayakta durmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta lansmanı yapılan 'Hatıran Yeter Kombine Kart' kampanyasına yeşil-beyazlı taraftarın ilgisi ise her geçen gün daha da büyüyor. Şehrin önde gelen kurumlarının destekleri dışında Bursaspor taraftarı, 7 gün zarfında 100 TL değerindeki 2 bin 581 adet kartı satın aldı. Şu an itibariyle, bin 359 taraftarın katıldığı kampanyada 1 ile 160 adet arasında kart satın alındı. Bursaspor'a gönül veren insanlar, bu kampanyaya desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini de sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam ediyor. Bursaspor Kulübü, sadece taraftarın aldığı kombine kartları sayesinde 258 bin TL'lik bir kar elde etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı