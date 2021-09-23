Bursaspor taraftarı 166 bin 96 adet passolig kartı aldı - Haberler
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Bursaspor taraftarı 166 bin 96 adet passolig kartı aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursaspor taraftarı 166 bin 96 adet passolig kartı aldı

Bursaspor taraftarı, 166 bin 96 adet passolig kartı satın aldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bursaspor taraftarı, 166 bin 96 adet passolig kartı satın aldı. Yeşil-beyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sonra bu kulvarda 5. sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig'de yer almasına rağmen taraftar gücüyle her alanda farkını hissettiren Bursaspor'da, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Passolig kartı satışında 166 bin barajını aşan yeşil-beyazlılar, 166 bin 96 adetle Süper Lig'de şampiyon olmuş bir kulüp olduğunu hissettirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sonra bu kulvarda 5. sırada yer alan yeşil-beyazlı takım son olarak Konyaspor'u geride bıraktı.

(Barış Yalım-İHA)

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Haber: Bursaspor taraftarı 166 bin 96 adet passolig kartı aldı - Haberler
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