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Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor taktik çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Taktik çalışma yapan yeşil-beyazlı takımda, Ramazan Keskin, Luka Capan ve Massimo Bruno'nun tedavilerine devam edildi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, Luka Capan ve Massimo Bruno'nun tedavilerine devam edildi.

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor taktik çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haber

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