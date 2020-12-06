Bursaspor taktik antrenman yaptı
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Bursaspor taktik antrenman yaptı

06.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:35
Bursaspor taktik antrenman yaptı

Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Bursaspor taktik antrenman yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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