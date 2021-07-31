Bursaspor, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Bursaspor Kulübü, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. 18 yaşındaki futbolcu, 2025'e kadar yeşil-beyazlı formayı giyecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç futbolcu Taha Altıkardeş'in sözleşmesini uzattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Taha Altıkardeş'in 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda 2025yılına kadar uzatılmıştır. Sözleşmenin Kulübümüze ve Taha Altıkardeş'e hayırlı olmasını dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı