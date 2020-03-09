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Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: 8 maçlık periyodu iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, kalan 8 maçlık periyodu iyi bir şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Hedeflediğimiz noktaya varışımızı kağıt üstündeki isimler değil, saha içindeki performanslar belirleyecek.

09.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:39
Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: 8 maçlık periyodu iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, kalan 8 maçlık periyodu iyi bir şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Hedeflediğimiz noktaya varışımızı kağıt üstündeki isimler değil, saha içindeki performanslar belirleyecek. Süper Lig'e çıkmak için tek vücut olarak hedef birlikteliğini, adanmışlığı ve sorumluluğumuzu son ana kadar sahaya yansıtacağız" dedi.

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Ligin ikinci yarısına etkili başladıklarını dile getiren Erdoğan, "Oynadığımız beş maçtan dört galibiyet alarak üst sıralardaki yerimizi koruduk ve hedefte kalmayı başardık. Ne yazık ki bu süreçten sonraki dönemde sahaya çıktığımız dört müsabakadan üç beraberlik alarak planladığımız puan ortalamasının çok uzağında kaldık. Bu haftalarda rakiplerimiz de çok önemli puanlar kaybetti ve üst sıralardaki puan farkları uç noktalara çıkmadı. Geride bıraktığımız 9 maçlık bu iki bölümü bir kenara bırakıp, Balıkesirspor maçı itibariyle maç maç giderek kalan 8 maçlık periyodu iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu."SERDAR ÖZKAN BİR SÜRE DAHA TAKIMLA OLAMAYACAK"Yarın oynanacak Balıkesirspor maçında takımın son durumuna da işaret eden Erdoğan, "Burak Altıparmak ve Shehu'nun kart cezaları bitti. Bir aylık bir aranın ardından takıma dönen Burak Kapacak'ın süre basamaklamasını planlıyoruz. Özer Hurmacı ise Boluspor maçıyla birlikte sahalara dönecek. Sadece Serdar Özkan bir süre daha takımla olamayacak" diye konuştu."HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTAYA VARIŞIMIZI KAĞIT ÜSTÜNDEKİ İSİMLER DEĞİL, SAHA İÇİNDEKİ PERFORMANSLAR BELİRLEYECEK"

Son ana dek mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Saha içi ve saha dışı hatalar, kart cezalıları ve sakat oyuncular, hepsi geride kaldı. Önümüzdeki 55 günlük dilimde hedeflediğimiz noktaya varışımızı kağıt üstündeki isimler değil, saha içindeki performanslar belirleyecek. Süper Lig'e çıkmak için tek vücut olarak hedef birlikteliğini, adanmışlığı ve sorumluluğumuzu son ana kadar sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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