Bursaspor, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaştı
Bursaspor Kulübü, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaşma sağladı.
11.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:13
Bursaspor Kulübü, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaşma sağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için 1994-2001 yıllarında yeşil-beyazlı formayı terleten Mustafa Gönden ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni sportif direktörümüz Mustafa Gönden'e kulübümüze hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA