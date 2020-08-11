Bursaspor, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaştı Bursaspor Kulübü, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaşma sağladı.

Bursaspor Kulübü, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için 1994-2001 yıllarında yeşil-beyazlı formayı terleten Mustafa Gönden ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sportif direktörümüz Mustafa Gönden'e kulübümüze hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA