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Bursaspor, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaştı

Bursaspor Kulübü, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaştı
11.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:13

Bursaspor Kulübü, sportif direktör Mustafa Gönden ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için 1994-2001 yıllarında yeşil-beyazlı formayı terleten Mustafa Gönden ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sportif direktörümüz Mustafa Gönden'e kulübümüze hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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