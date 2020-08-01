Bursaspor, son düzlükte altyapısına güvenmedi Süper Lig'e yükselme umutlarını önümüzdeki sezona erteleyen Bursaspor, geride bırakılan sezonda altyapı ve genç oyuncularıyla öne çıktı.

Süper Lig'e yükselme umutlarını önümüzdeki sezona erteleyen Bursaspor, geride bırakılan sezonda altyapı ve genç oyuncularıyla öne çıktı. Ancak, ligin sonlarına doğru daha çok deneyimli oyuncularına yönelen Bursaspor, en fazla altyapı oyuncusunu oynatan ve süre veren özelliğini Altınordu'ya kaptırdı.

Altınordu Futbol Kulübü ile birlikte, Türkiye profesyonel liglerinde en fazla altyapı oyuncusuna şans veren ekiplerden biri olan Bursa temsilcisi, Vakıfköy'den yetişen 11 isme şans verdi. Bu oyunculardan 4'ü, bin dakikanın üzerinde süre alırken; forma şansı bulan 32 oyuncunun 13'ü, 23 yaş ve altı futbolculardan oluştu. Ancak, Bursaspor ligde en fazla altyapı oyuncusunu oynatan kulüp unvanını Altınordu'ya kaybetti. İzmir ekibi, 12 altyapı oyuncusuna şans vererek bu alanda zirveyi aldı.

Ancak Bursaspor, özellikle ligin kritik virajlarında genç oyuncularından yararlanmadı. Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak, ligin son haftaları ve Play-Off maçlarında sıklıkla görev alırken, her iki oyuncu da performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. 11 maçta tam süre alan Sedat Dursun, hamle oyuncusu olarak değerlendirilirken; ligin ilk yarısında kadronun istikrarlı isimlerinden Emirhan Aydoğan, ligin sonuna doğru ikinci yarıda az süreler aldı, Play-Off maçlarında ise oynatılmadı.Bu duruma bağlı olarak, genç oyuncuların son haftalarda aldığı süreler de Bursaspor'da azaldı. Buna göre; Bursaspor'un, TFF 1'inci Lig'deki normal sezonda altyapı oyuncuları toplamda 8 bin 162 dakika süre aldı. Altınordu'da ise bu rakamın, 9 bin 824 dakika olması dikkat çekti. Bursaspor'un ligin normal sezonunda ve Play-Off maçlarında deneyimli oyuncular daha sıklıkla şans buldu.

Böylelikle Bursaspor, genç oyunculara en fazla süre veren takım unvanını da Altınordu'ya kaptırdı. Bursaspor'da altyapıdan yetişip süre alan oyuncular ise şöyle; Kubilay Kanatsızkuş, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Keskin, Ozan Koç ve Enes Kayar.

Kaynak: DHA