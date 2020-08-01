HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bursaspor, son düzlükte altyapısına güvenmedi

Süper Lig'e yükselme umutlarını önümüzdeki sezona erteleyen Bursaspor, geride bırakılan sezonda altyapı ve genç oyuncularıyla öne çıktı.

Bursaspor, son düzlükte altyapısına güvenmedi
01.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:50

Süper Lig'e yükselme umutlarını önümüzdeki sezona erteleyen Bursaspor, geride bırakılan sezonda altyapı ve genç oyuncularıyla öne çıktı. Ancak, ligin sonlarına doğru daha çok deneyimli oyuncularına yönelen Bursaspor, en fazla altyapı oyuncusunu oynatan ve süre veren özelliğini Altınordu'ya kaptırdı.

Altınordu Futbol Kulübü ile birlikte, Türkiye profesyonel liglerinde en fazla altyapı oyuncusuna şans veren ekiplerden biri olan Bursa temsilcisi, Vakıfköy'den yetişen 11 isme şans verdi. Bu oyunculardan 4'ü, bin dakikanın üzerinde süre alırken; forma şansı bulan 32 oyuncunun 13'ü, 23 yaş ve altı futbolculardan oluştu. Ancak, Bursaspor ligde en fazla altyapı oyuncusunu oynatan kulüp unvanını Altınordu'ya kaybetti. İzmir ekibi, 12 altyapı oyuncusuna şans vererek bu alanda zirveyi aldı.

Ancak Bursaspor, özellikle ligin kritik virajlarında genç oyuncularından yararlanmadı. Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak, ligin son haftaları ve Play-Off maçlarında sıklıkla görev alırken, her iki oyuncu da performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. 11 maçta tam süre alan Sedat Dursun, hamle oyuncusu olarak değerlendirilirken; ligin ilk yarısında kadronun istikrarlı isimlerinden Emirhan Aydoğan, ligin sonuna doğru ikinci yarıda az süreler aldı, Play-Off maçlarında ise oynatılmadı.Bu duruma bağlı olarak, genç oyuncuların son haftalarda aldığı süreler de Bursaspor'da azaldı. Buna göre; Bursaspor'un, TFF 1'inci Lig'deki normal sezonda altyapı oyuncuları toplamda 8 bin 162 dakika süre aldı. Altınordu'da ise bu rakamın, 9 bin 824 dakika olması dikkat çekti. Bursaspor'un ligin normal sezonunda ve Play-Off maçlarında deneyimli oyuncular daha sıklıkla şans buldu.

Böylelikle Bursaspor, genç oyunculara en fazla süre veren takım unvanını da Altınordu'ya kaptırdı. Bursaspor'da altyapıdan yetişip süre alan oyuncular ise şöyle; Kubilay Kanatsızkuş, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Keskin, Ozan Koç ve Enes Kayar.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Dünya
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Ekonomi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı
Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Bournemouth'lu Joshua King'in sosyal medya paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Bournemouth'lu Joshua King'in sosyal medya paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ümit Dündar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Linet Alişan Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mart Çocuk Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Bursaspor, son düzlükte altyapısına güvenmedi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 12:34:19. #1.15#
title