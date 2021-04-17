Bursaspor son dakikaları seviyor

TFF 1. Lig'de bu sezon 30 haftada 49 gole imza atan Bursaspor, bu gollerin 16'sının son 15 dakikada kaydetti.

TFF 1. Lig'de bu sezon 30 haftada 49 gole imza atan Bursaspor, bu gollerin 16'sının son 15 dakikada kaydetti. Yeşil-beyazlı takım geçen hafta oynadığı Bandırmaspor maçında da 85 ve 90+4. dakikalarda bulduğu gollerle galibiyete uzanmıştı.

TFF 1. Lig'de en çok gol atan takımlar arasında yer alan Bursaspor, son dakikalardaki hücum gücüyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta oynadığı Bandırmaspor müsabakasında da 1-0 geride olmasına rağmen 85 ve 90+4. dakikalarda kaydettiği gollerle üç puana uzanan yeşil-beyazlı takım, son 15 dakikada yine rakip fileleri boş geçmemiş oldu. Bu sezon 30 haftada 49 gole imza atan Bursaspor, bunların 16'sını, 76-90 dakikaları arasında attı. Yeşil-beyazlılar birçok puanı da bu dakikalar arasında bulduğu gollerle hanesine yazdırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı