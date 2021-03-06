Bursaspor son çalışmasını Bolu'da gerçekleştirdi

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım son antrenmanını, mücadelenin oynanacağı Bolu'da gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar idmanı 5'e 2 pas pres oyunuyla tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Boluspor - Bursaspor maçı yarın saat 16.00'da başlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı