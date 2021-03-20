Bursaspor son çalışmasını Adana'da gerçekleştirdi

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında yarın akşam karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını Adana'ya yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım dünü izinli geçirmişti.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Adana'da akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı