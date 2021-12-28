Bursaspor son 8 maçta 19 puan kaybetti

ANKARA (İHA) - Bursaspor, üst üste kazandığı Boluspor, Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarından sonra çıktığı 8 maçta 19 puan kaybetti. Yeşil-beyazlı takım bu dönemde sadece Denizlispor'u yendi.

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı sona ererken, Bursaspor'un son maçlardaki performansı vasatın çok altında kaldı. Özellikle üst üste alınan Boluspor, Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü galibiyetler sonrası çıkış yakalaması beklenen yeşil-beyazlı takım tam aksini yaşadı. Bursaspor, bu maçlarından ardından çıktığı 8 maçta 19 puan kaybetti. Yalnızca bir kez kazanan Bursa ekibi, bunu da deplasmanda Denizlispor'a karşı elde etti. Bursaspor sırasıyla, Kocaelispor, İstanbulspor, Gençlerbirliği, Ümraniyespor ve Bandırmaspor'a mağlup olurken, Manisa FK ve Menemenspor'dan bir puan çıkarttı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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