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Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattı.

29.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:48
Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan 'yi kadrosuna kattı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibi hak ettiği konuma getirmek için çalıştıklarını belirten Mestan, "Transfer çalışmalarımız doğrultusunda Traore'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Oyuncumuz yarın antrenmana katılacak. Takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA
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