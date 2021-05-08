Bursaspor sezonun son antrenmanını gerçekleştirdi

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Bursaspor, yarın sahasında konuk edeceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Bursaspor, yarın sahasında konuk edeceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım böylece sezonun son antrenmanını da gerçekleştirmiş oldu.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında yarın akşam saat 18.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Teknik Direktör Mustafa Er'in moralli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. 50 dakika süren idman ısınma hareketleri ile başladı, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Bursaspor, son bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı