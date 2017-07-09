Bursaspor Sezon Açılışına Rakip Arıyor

BURSASPOR Yönetim Kurulu, bu sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde Ali Ay başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda sezon açılışı için Fenerbahçe, Galatasaray, Villareal ve Milan'la görüşme kararı aldı.



Yönetim Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapan Bursaspor Basın Sözcüsü Suat Paçacı, istifa eden yönetici Mustafa Bakır'ın yerine Hakan Hacızade'yi alındığını söyledi. Toplantıda stadyumda gelir getirecek konularla sezon açılışının değerlendirildiğini belirten Suat Paçacı, şöyle devam etti:



"Önce gelir kaynakları masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Stadı'nın isim hakkı, localar, ticari alanların pazarlanması için 154 firmadan randevu alınacak. Bu işlemin profesyonel bir ekiple yapılması kararlaştırıldı. Önümüzdeki hafta yeni kaynaklar için Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile toplantı yapılması, kararlaştırıldı. Burada alınacak banka kredisinin yol haritası belirlenecek. Takımımız Avusturya kampı dönüşü, hibrit çimle kaplanan stadyumda sezon açılış maçını yapacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Villareal, Milan gibi takımlarla görüşülme kararı alındı."



- Bursa