HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bursaspor sevgisiyle evini müzeye çevirdi

BURSA'da, Bursaspor taraftarı Adnan Orhan, uzun yıllar boyunca biriktirdiği takımın eşyalarıyla evini müzeye dönüştürdü.

Bursaspor sevgisiyle evini müzeye çevirdi
17.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:41

BURSA'da, Bursaspor taraftarı Adnan Orhan, uzun yıllar boyunca biriktirdiği takımın eşyalarıyla evini müzeye dönüştürdü. Takımın tarihine de bu eşyalarla ışık tutan Orhan, Bursaspor sevgisinin bambaşka bir şey olduğunu söyledi.

Bursaspor taraftarı ve Frutti Extra Bursaspor Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Adnan Orhan, yeşil beyazlı kulübe bağlılığını evini müzeye çevirerek gösterdi. Evinin dört bir yanını yeşil beyazlı kulübe ait hatıralar ve eşyalarla donatan Orhan, Bursa ekibinin yakın tarihine de böylelikle ışık tuttu. Bursaspor'un 16 Mayıs 2010 yılında elde ettiği Süper Lig şampiyonluğundaki Atatürk Stadı'nın çimlerinden, 12 yıl boyunca Atatürk Stadı'nda oturduğu aynı koltuğa ve oyuncuların formalarına kadar pek çok materyal ile evini yeşil beyaza çeviren Orhan, aynı zamanda sadece futbol değil, basketbol ve voleybol branşlara ait hatıralara da evinde yer verdi.

'ÇOK MUTLULUK VERİYOR'Bu çalışmaya nasıl başladığını anlatan Orhan, Babadan kalma Bursasporluluk olduğu için Bursaspor objelerini değerlendirmek istedim. Bir köşede hatıralar duruyorken, neden evimin duvarlarını bunlarla çevreleyerek bir müze şeklinde evimi yapmıyorum diye düşündüm. Sonrasında elimdeki tüm objeleri topladım ve odayı oluşturdum. Eskiye dair çok nostaljik, güzel şeylerimiz var. Bu duyguları yaşamak bana gerçekten çok mutluluk veriyor dedi.ATATÜRK STADI'NIN 12 YIL OTURDUĞU KOLTUKTAN ÇİMLERİNEEvde Bursaspor Kulübü'nün unutulmaz anlarına dair hatıraların bulunduğunu aktaran Orhan, Şampiyon olduğumuz yıl Atatürk Stadyumu'nun çimi var. 4 yaşında babamın kucağında maça gittiğimde Bursaspor'un piyango çekilişinden bana Murat 124 çıkması var, Batalla'nın özel maç forması var, bunun gibi birçok objesi var. Ayrıca, Atatürk Stadyumu'nda 12 sene bilfiil oturduğum koltuk var. Hatta son maçımızda koltukları sökmememiz için anons ediliyordu, bir dahaki maç oynanabilir diye ama ben dinlemedim. Koltuğu kırmadan söktüm, altına ayak yaptırıp oturma şeklinde müzemize koyduk. İzleri de o son günde olduğu gibi duruyor diye konuştu.'BURADA BURSASPOR AİLESİ VAR'Evine gelen Bursasporlu sporcuların da bu duruma hayranlıkla baktığını belirten Orhan, Sporcular hayranlıklar izliyorlar, söyleyecek bir kelime bulamıyorum diyorlar. Futbol dışında Bursaspor'un basketbolu da var, voleybolu da vardı. Burada, üçü bir arada Bursaspor ailesi olarak var. Kulübümüze her türlü desteğimiz var ve sürecek dedi.'BURSASPOR AŞKI BAŞKA BİR ŞEY'Bursa'daki Bursaspor sevgisine dair de konuşan Orhan, Bursaspor'daki Bursasporluluk aşkı, çok bir başka. Anlatılabilecek bir şey değil, babadan oğula geçiyor. Şu anki gençler de Bursaspor aşığı. Bursaspor'da kötü gidişte hemen tepki gösteriliyor çünkü Bursaspor'u çok seviyor, zarar görmesini istemiyor. Bursaspor aşkı çok başka bir şey yorumunu yaptı.

Ayrıca yönetim kurulu üyesi olduğu Frutti Extra Bursaspor takımını da değerlendiren Orhan, lige renk kattıklarını belirterek, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yıllarında iyi bir konumda ligi tamamladıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum Spor
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu Spor
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri Spor
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Spor
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor Spor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı Spor
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Ali Koç'tan liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım
Ali Koç'tan liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da...
'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Bartu Küçükçağlayan
Spor Can Bartu Hasan Şaş Fatih Terim Ergin Ataman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Bursaspor sevgisiyle evini müzeye çevirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:32:16. #1.15#
title