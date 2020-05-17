Bursaspor sevgisiyle evini müzeye çevirdi
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Bursaspor sevgisiyle evini müzeye çevirdi

BURSA'da, fanatik Bursaspor'lu Adnan Orhan, uzun yıllar boyunca biriktirdiği takımın eşyalarıyla evini müzeye dönüştürdü.

Bursaspor sevgisiyle evini müzeye çevirdi
17.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:06

BURSA'da, fanatik Bursaspor'lu Adnan Orhan, uzun yıllar boyunca biriktirdiği takımın eşyalarıyla evini müzeye dönüştürdü. Takımın tarihine de bu eşyalarla ışık tutan Orhan, Bursaspor sevgisinin bambaşka bir şey olduğunu söyledi.

Bursaspor taraftarı ve Frutti Extra Bursaspor Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Adnan Orhan, yeşil beyazlı kulübe bağlılığını evini müzeye çevirerek gösterdi. Evinin dört bir yanını yeşil beyazlı kulübe ait hatıralar ve eşylarla donatan Orhan, Bursa ekibinin yakın tarihine de böylelikle ışık tuttu. Bursaspor'un 16 Mayıs 2010 yılında elde ettiği Süper Lig şampiyonluğundaki Atatürk Stadı'nın çimlerinden, 12 yıl boyunca Atatürk Stadı'nda oturduğu aynı koltuğa ve oyuncuların formalarına kadar pek çok materyal ile evini yeşil beyaza çeviren Orhan, aynı zamanda sadece futbol değil, basketbol ve voleybol branşlara ait hatıralara da evinde yer verdi.'ÇOK MUTLULUK VERİYOR'Bu çalışmaya nasıl başladığını anlatan Orhan, "Babadan kalma Bursasporluluk olduğu için Bursaspor objelerini değerlendirmek istedim. Bir köşede hatıralar duruyorken, neden evimin duvarlarını bunlarla çevreleyerek bir müze şeklinde evimi yapmıyorum diye düşündüm. Sonrasında elimdeki tüm objeleri topladım ve odayı oluşturdum. Eskiye dair çok nostaljik, güzel şeylerimiz var. Bu duyguları yaşamak bana gerçekten çok mutluluk veriyor" dedi.ATATÜRK STADI'NIN 12 YIL OTURDUĞU KOLTUKTAN ÇİMLERİNEEvde Bursaspor Kulübü'nün unutulmaz anlarında dair hatıraların bulunduğunu aktaran Orhan, "Şampiyon olduğumuz yıl Atatürk Stadyumu'nun çimi var. 4 yaşında babamın kucağında maça gittiğinde Bursaspor'un piyango çekilişinden bana Murat 124 çıkması var, Batalla'nın özel maç forması var, bunun gibi birçok objesi var. Ayrıca, Atatürk Stadyumu'nda 12 sene bilfiil oturduğum koltuk var. Hatta son maçımızda koltukları sökmememiz için anons ediliyordu, bir dahaki maç oynanabilir diye ama ben dinlemedim. Koltuğu kırmadan söktüm, altına ayak yaptırıp oturma şeklinde müzemize koyduk. İzleri de o son günde olduğu gibi duruyor" diye konuştu.'BURADA BURSASPOR AİLESİ VAR'Evine gelen Bursasporlu sporcuların da bu duruma hayranlıkla baktığını belirten Orhan, "Sporcular hayranlıklar izliyorlar, söyleyecek bir kelime bulamıyorum diyorlar. Futbol dışında Bursaspor'un basketbolu da var, voleybolu da vardı. Burada, üçü bir arada Bursaspor ailesi olarak var. Kulübümüze her türlü desteğimiz var ve sürecek" dedi.'BURSASPOR AŞKI BAŞKA BİR ŞEY'Bursa'daki Bursaspor sevgisine dair de konuşan Orhan, "Bursaspor'daki Bursasporluluk aşkı, çok bir başka. Anlatılabilecek bir şey değil, babadan oğula geçiyor. Şu anki gençler de Bursaspor aşığı. Bursaspor'da kötü gidişte hemen tepki gösteriliyor çünkü Bursaspor'u çok seviyor, zarar görmesini istemiyor. Bursaspor aşklığı çok başka bir şey" yorumunu yaptı.

Ayrıca yönetim kurulu üyesi olduğu Frutti Extra Bursaspor takımını da değerlendiren Orhan, lige renk kattıklarını belirterek, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yıllarında iyi bir konumda ligi tamamladıklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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