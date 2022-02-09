Bursaspor, Samsunspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Samsunspor maçı hazırlılarına devam eden Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanda taktik çalıştı. Yeşil-beyazlı takımın yeni transferleri de çalışmada yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman geniş alanda pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan Massimo Bruno ve Elton Acolatse'nin tedavilerine devam edildi.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

(Barış Yalım-İHA)