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Bursaspor-Samsunspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor-Samsunspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Samsunspor maçını hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Bursaspor- Samsunspor maçını hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Bursaspor ile Samsunspor arasında oynanacak olan maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi olacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yönetiminde 3 maça çıkan Bursaspor, bu mücadelelerin tamamını Bursa'da oynadı ve kaybetti. Samsunspor ise genç hakemin düdük çaldığı 3 maçı da kazandı. - BURSA

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Haber: Bursaspor-Samsunspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek - Haberler Spor
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