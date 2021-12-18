Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk ediyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk ediyor

Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan müsabaka saat 16.00'da start alacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Enes Kanpara olacak. Son olarak Ümraniyespor'a deplasmanda mağlup olan ve henüz teknik direktörü olmayan yeşil-beyazlı takım taraftarı önünde moral ararken, üst üste iki mağlubiyetin ardından Balıkesirspor galibiyeti ile Play-Off hattında kalan Bandırmaspor da zorlu deplasmandan puan almaya çalışacak. - BURSA

Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını...

 VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title