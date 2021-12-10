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Bursaspor sahasında Manisa FK'yı konuk edecek

Bursaspor sahasında Manisa FK'yı konuk edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın akşam sahasında Manisa FK'yı konuk edecek.

MANİSA (İHA) - Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın akşam sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını, Hüsnü Emre Çelimli ve Bersan Duran gerçekleştirecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Berkan Çetin olacak. Son maçta Denizlispor'u deplasmanda yenen Bursaspor, galibiyet serisi başlatmak isterken, Manisa FK da 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde olacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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