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Bursaspor sahasında etkili

TFF 1'inci Lig'de 12 Temmuz Pazar günü Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, sahasında etkili bir görüntü çiziyor.

Bursaspor sahasında etkili
10.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:56

TFF 1'inci Lig'de 12 Temmuz Pazar günü Ekol Göz Menemenspor'u ağırlayacak olan Bursaspor, sahasında etkili bir görüntü çiziyor. 32 haftası geride kalan ligde, iç sahada başarılı sonuçlara imza atan Bursa temsilcisi, 16 maçlık periyotta 34 puan topladı. Böylelikle, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligin en başarılı iç saha performansına imza atan Bursaspor, son 6 maçtır da evinde kaybetmiyor. Son olarak ligin 20'nci haftasında evinde Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor, sonraki iç saha maçlarında ise 3'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

Deplasmanda oynadığı 16 maçta da 24 puan toplayan Bursaspor, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'un ardından da en iyi deplasman grafiği sergileyen takım konumunda yer alıyor. 3 puanı silinen Bursaspor, 55 puanıyla averajla ligin 4'üncü basamağında bulunuyor.

Ekol Göz Menemenspor ise deplasmanda en fazla puan toplayan ekipler arasında yer almasına karşın, özellikle ligin ikinci yarısında bu grafiğinden uzaklaşmış durumda. İzmir ekibi, son 8 deplasmanında yalnızca bir kez kazandı. Bu mücadelelerin 5'ini ise kaybeden İzmir temsilcisi, uzun bir aranın ardından son deplasman galibiyetini 29'uncu hafta oynanan Balıkesirspor deplasmanında 1-0'lık skor ile aldı.


Kaynak: DHA

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