Bursaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek
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Bursaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor yarın akşam sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

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TFF 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor yarın akşam sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan maçın başlama saati 19.00.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın akşam Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemi Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıkları Cem Özbay ve Cemil Tunç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Hamit Basık olacak.

Prestij maçı olacak

40 puanı bulunan Bursaspor ile 39 puan toplayan Bandırmaspor, bir nevi prestij mücadelesi verecek. Play-Off şansları matematiksel olarak devam etse de potaya girme ihtimali oldukça düşük olan iki takımın, alt sıralarla da her hangi bir bağı bulunmuyor. Sezonun ilk yarısında Bandırma'da oynanan maçı yeşil-beyazlı takım 2-1 kazanmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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