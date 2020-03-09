SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Bursaspor, puan kaybına rağmen iddiasını sürdürdü - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Bursaspor, Spor

Bursaspor, puan kaybına rağmen iddiasını sürdürdü

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ve Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor, son maçında berabere kalmasına rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle teselli buldu.

09.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:08
Bursaspor, puan kaybına rağmen iddiasını sürdürdü

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ve Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor, son maçında berabere kalmasına rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesiyle teselli buldu.

Ligin 26. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşan Bursaspor, 65. dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 81. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle beraberliği sağlamasına karşın, kalan bölümde skor bulamayınca galibiyete ulaşamadı.

Play-off hattındaki güçlü rakiplerinin de kazanamadığı haftada beraberliğe razı olan yeşil-beyazlı ekip, 42 puanla 4'üncü sırada kalarak Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli 2 puan yitirdi.

En son galibiyetini 22. haftada sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek alan Bursa temsilcisi, ardından çıktığı 4 karşılaşmada da 3 puan elde edemedi.

Yeşil-beyazlılar, 23. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a rakip sahada 2-1 yenildikten sonra, Altay'la 2-2, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor'la da 1-1 berabere kaldı.

Kritik maçlarda kritik kayıplar

Bursaspor, play-off hattındaki Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 0-0, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un 2-2 ve Altay'ın da alt sıralardaki Ekol Göz Menemenspor ile 1-1 berabere kalıp puan kaybettiği 26. haftada yine bir fırsatı tepmiş oldu.

Yeşil-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenmesi durumunda 3. sıraya yükselip, puan farkını Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2'ye, lider Hatayspor'la da 6'ya indirecekti.

27. hafta önemli maçlara sahne olacak

TFF 1. Lig'de ilk 6'da yer alan takımlar, 27. haftada kritik maçlara çıkacak.

Lider Hatayspor, yükselme hattında mücadele eden ve 39 puanla 6. sırada bulunan Altay'a konuk olacak.

İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7. basamakta yer alan Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Bursaspor ile puanı eşit olan ve averajla 3. sırada bulunan Adana Demirspor ise yükselme hattına tekrar çıkan 5. sıradaki 41 puanlı Akhisarspor'u konuk edecek.

Rakip Balıkesirspor

Süper Lig'e yükselmek için her maçı final olarak gören Bursaspor, 27. haftada Balıkesir deplasmanına gidecek.

Ligin 10. sırasında bulunan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Bursa ekibi gibi 3 haftadır berabere kalıyor.

Galibiyete hasret iki takımın mücadelesi, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Mesut Mestan: "Süper Lig'e yükseleceğiz"

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig hedefleri doğrultusunda var güçleriyle çabaladıklarını söyledi.

Kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Mestan, "Geçen haftaki sıralama değişmedi. Çok kritik bir sürece girdik. Balıkesirspor maçından galibiyetle ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Spor
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Spor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Spor
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Spor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Levent Can Gülben Ergen Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla Adana Sivasspor Ali Babacan Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Bursaspor, puan kaybına rağmen iddiasını sürdürdü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:44:37. #1.15#