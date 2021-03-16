Bursaspor, Play-Off yolunda farkı 9'a indirdi
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Bursaspor, Play-Off yolunda farkı 9'a indirdi

16.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:46
Bursaspor, Play-Off yolunda farkı 9'a indirdi

TFF 1. Lig'in 26. haftasına Play-Off hedefinden 10 puan geride başlayan Bursaspor, Ankaraspor galibiyeti sonrası bu farkı 9'a indirdi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasına Play-Off hedefinden 10 puan geride başlayan Bursaspor, Ankaraspor galibiyeti sonrası bu farkı 9'a indirdi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ankaraspor'u 3-1 mağlup eden Bursaspor, play-off şansını devam ettirdi. Puan kaybı yaşaması halinde lige havlu atması muhtemel bir ekip haline gelen yeşil-beyazlı takım, aldığı galibiyet sonrası üst sıralardaki takımların maçlarına gözünü çevirdi. Hafta başında 6. sırada yer alan Altay'la 10 puanlık farkı eritmek isteyen Bursaspor, İzmir temsilcisiyle bunu başaramasa da Altınordu'nun Samsunspor'la berabere kalması yeşil-beyazlıların bir adım ilerlemesine neden oldu. Altay deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 yendikten sonra puan cetvelinde 4. sıraya yükselirken, Altınordu ise Samsunspor'la berabere kalınca puanını 46'ya yükseltti ancak 6. sıraya geriledi. Puanını 37'ye çıkartan Bursaspor ise Altınordu ile puan farkını 9'a indirdi. Kalan 8 haftada yeşil-beyazlı takım tüm maçlarını kazanmayı hedefliyor.

Kalan maçlar

Adanaspor (D)

Altay

Ümraniyespor (D)

Bandırmaspor

Samsunspor (D)

İstanbulspor

Eskişehirspor (D)

Keçiörengücü - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
AA: maçların hepsini kazansalar bile play of garanti degil. . . . . . . . . .
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