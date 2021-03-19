Bursaspor, Play-Off iddiasını korumak istiyor
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Bursaspor, Play-Off iddiasını korumak istiyor

19.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:08
Bursaspor, Play-Off iddiasını korumak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de son aldığı galibiyetle Play-Off umutlarını koruyan Bursaspor, Adanaspor'u da yenerek daha sonrasında gireceği zorlu fikstür öncesi, kayıp yaşamak istemiyor.

Spor Toto 1. Lig'de son aldığı galibiyetle Play-Off umutlarını koruyan Bursaspor, Adanaspor'u da yenerek daha sonrasında gireceği zorlu fikstür öncesi, kayıp yaşamak istemiyor.

Sezon genelinde talihsizliklerle mücadele eden Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını korumayı amaçlıyor. 27. hafta karşılaşmasında Adanaspor'a konuk olacak olan Bursa temsilcisinde, tüm gözler bu zorlu randevuya çevrildi. Son alınan Ankaraspor galibiyetiyle birlikte Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 9'a indiren Bursa ekibi, rakiplerinin zorlu maçlara çıkacağı haftayı kayıpsız atlatarak, avantaj elde etmeyi istiyor.

Ligde 46 puanla 6. sırasında yer alan Altınordu, bir basamak üzerinde bulunan İstanbulspor'a konuk olacak. 43 puanlı Ankara Keçiörengücü ise ligde kalma mücadelesi veren Akhisarspor deplasmanına çıkacak. Bursaspor'un bir basamak üzerinde bulunan 41 puanlı Tuzlaspor da, geçtiğimiz hafta lider Giresunspor'u deplasmanda yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanına çıkacak. Bursa ekibi ise 37 puan ile 9. basamakta yer alıyor.Adana deplasmanının ardından, Bursaspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Önce Play-Off hattında yer alan Altay'ı konuk edecek Bursa temsilcisi, daha sonra mevcut sıralamada bir basamak altındaki Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Devamında Bandırmaspor'u sahasında ağırladıktan sonra bu kez şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor'a konuk olacak olan Bursa ekibi; ligin son 3 haftasında İstanbulspor ve Keçiörengücü'nü ağırlayacak ve Eskişehirspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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