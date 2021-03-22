Bursaspor, Play-Off barajına 2 puan daha yaklaştı
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Bursaspor, Play-Off barajına 2 puan daha yaklaştı

22.03.2021 08:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:03
Bursaspor, Play-Off barajına 2 puan daha yaklaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 25 hafta sonunda 10 puan uzağında kaldığı Play-Off barajını, geçen hafta 1, Adanaspor maçı sonrası da 2 puan daha yaklaşarak 7'ye indirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 25 hafta sonunda 10 puan uzağında kaldığı Play-Off barajını, geçen hafta 1, Adanaspor maçı sonrası da 2 puan daha yaklaşarak 7'ye indirdi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'da moraller yerine geldi. Milli araya galibiyetle giren yeşil-beyazlı takım, Play-Off barajına bir adım daha yaklaştı. 25 hafta sonunda hedefinden 10 puan geride kalan Bursaspor, Ankaraspor galibiyeti sonrası 9'a, Adanaspor'u mağlup ettikten sonra da 7'ye düşürdü. Puanını 40'a yükselten yeşil-beyazlılar, 47 puanla 6. sırada bulunan İstanbulspor'u takibini sürdürdü. Bursaspor kalan 7 maçında, Altay, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü ile Bursa'da karşı karşıya gelirken, Ümraniyespor, Samsunspor ve Eskişehirspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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