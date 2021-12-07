Bursaspor PFDK'ya sevk edildi!
Bursaspor Kulübü, Denizlispor maçındaki saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Bursaspor Kulübü, Denizlispor maçındaki saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün 05.12.2021 tarihinde oynanan Altaş Denizlispor-Bursaspor, Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
(Barış Yalım/İHA)
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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