Bursaspor PFDK'ya sevk edildi!

Bursaspor Kulübü, Denizlispor maçındaki saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün 05.12.2021 tarihinde oynanan Altaş Denizlispor-Bursaspor, Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(Barış Yalım/İHA)

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