Bursaspor, Özer Hurmacı'dan bir türlü faydalanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursaspor, Özer Hurmacı'dan bir türlü faydalanamıyor

20.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:25
Bursaspor, Özer Hurmacı'dan bir türlü faydalanamıyor

Bursaspor'un en tecrübeli ismi olan Özer Hurmacı, bu sezon yeşil-beyazlı formayı adeta unuttu.

Bursaspor'un en tecrübeli ismi olan Özer Hurmacı, bu sezon yeşil-beyazlı formayı adeta unuttu. Ligde toplam bin 416 dakika kaçıran ve 90 dakika sahada kaldığı sadece bir maç olan 35 yaşındaki futbolcu, yarın oynanacak olan Adanaspor maçında da forma giyemeyecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un en tecrübeli ismi olan Özer Hurmacı, bu sezon takımına beklenen katkıyı sağlayamadı. Yeşil-beyazlı formayı terlettiği 924 dakikada 2 gol atıp, 3 asist yapan 35 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süreden daha çok tribünde veya yedek kulübesinde oturdu.

Sezonun ilk maçında Adana Demirspor'a karşı oynanan maçta 90 dakika oynayan Özer Hurmacı, sonrasında çıktığı hiçbir maçı sahada tamamlayamadı. Sakatlıklar ve form düşüklüğü sebebiyle 2020-2021 sezonunda tam bin 416 dakika kaçıran tecrübeli futbolcu, yarın oynanacak olan Adanaspor maçında da elinden geçirdiği operasyon sebebiyle forma giyemeyecek. Özer Hurmacı ayrıca kısa süre sahada kalsa da gördüğü 5 sarı, 1 de kırmızı kartla takımın en agresif isimleri arasında yerini aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Türkan Şoray Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor, Özer Hurmacı'dan bir türlü faydalanamıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 11:35:06. #1.15#
title