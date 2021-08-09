Bursaspor, Ozan Sol'u kadrosuna kattı
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Bursaspor, Ozan Sol'u kadrosuna kattı

Bursaspor, Ozan Sol'u kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni bir transfere daha imza attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni bir transfere daha imza attı. Yeşil-beyazlılar, Bodrumspor'un golcü oyuncusu Ozan Sol'u kadrosuna kattı.

Transfer tahtasını açtıktan sonra transferde önemli adımlar atmaya başlayan Bursaspor, forvet hattına dikkat çeken bir ismi kattı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Bodrumspor formasıyla 31 gole ve 5 asiste imza atan Ozan Sol'u kadrosuna kattığı resmen açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ozan Sol'un, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne giren bir videosu paylaşılarak, "Ailemize hoş geldin Ozan Sol" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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