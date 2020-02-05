: Bursaspor, Osmanlıspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor

05.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:50

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynayacakları Osmanlıspor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi, teknik direktör Üzülmez ile futbolculardan Özer Hurmacı ve Kerem Can Akyüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üzülmez, Eskişehirspor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçtan önce oyuncularını uyardığını ancak saha içerisinde istediklerini yapamadıklarını belirten Üzülmez, "Karşımızda çok genç, dinamik ve mücadele edecek bir takım vardı. Bunu maçtan önce söylememize rağmen sahadaki senaryo tamamen rakibin lehine döndü. Bu anlamda bizim adımıza çok avantaj yakalayabileceğimiz bir haftayı böylesine olumsuz bir futbol oynayarak geçirdik. Üç haftalık galip geldiğimiz dönemde bu takım saha içinde mücadele ederek o puanları kazandı. Son haftaya baktığınızda bizden daha çok isteyen, daha agresif ve genç oyunculardan kurulu bir takıma cevap veremedik." şeklinde konuştu.

Serdar Özkan'ın amatörce sarı kart görerek cezalı duruma düştüğünü kaydeden Üzülmez, her hafta birkaç oyuncunun cezalı olduğunu ve bu durumun kendilerini sıkıntıya soktuğunu anlattı.

"Rakiplerimiz kaybediyor ama siz kazanamadıktan sonra bunun çok da bir önemi olmuyor." diyen Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

"Ben oyuncularıma güveniyorum. Onlar da mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını belirtiyorlar. Bursaspor büyük bir camia. Böylesine inişli çıkışlı grafikler olacak, tökezleyeceğimiz maçlar olacak ama oyun olarak daha fazla direnç göstermemiz gerekiyor. Bu haftadan ders çıkarıp inşallah önümüzdeki Osmanlıspor maçı ile iyi bir çıkış sergilemek istiyoruz. Baskıyla sahaya çıkarsanız hata yaparsınız. Baskıyla öz güven kaybına girip Osmanlıspor deplasmanında ürkek bir tavır içinde olursak zaten hata yapıp kaybederiz. Zor bir deplasman olacak. Üst sıralardan kopmamak adına inşallah istediğimiz oyun ve 3 puanla döneriz."

Yeşil-beyazlı kulübün tecrübeli oyuncusu Özer Hurmacı da Osmanlıspor maçından galibiyetle ayrılmaları gerektiğini belirtti.

Ligde oynayacakları her maçın kendileri için final olacağını ifade eden Özer Hurmacı, "Osmanlıspor belki biraz daha defans yapan bir ekip olacak. Sonrasında Erzurumspor ve Adana Demirspor gibi iki zorlu mücadeleye gireceğiz. Kafa olarak bunlara hazır olursanız sahada hepsine cevap verebilirsiniz. Bizim de takım olarak hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Bursaspor kulüp olarak hala Süper Lig'de"

Bursaspor'un ara transfer döneminde Yukatel Denizlispor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz de ilk yarı fazla forma şansı bulamadığını ve futbol oynamayı özlediğini anlattı.

Eskişehirspor mağlubiyetinin takımın hedeflerini etkilemeyeceğini ifade eden Kerem Can Akyüz, "Bursaspor kulüp olarak hala Süper Lig'de. Buraya hala adapte olmuş değiliz, olmayalım da zaten. Bu kulüp buraları asla hak etmiyor. Eskişehirspor maçı bizim için bir kazaydı. Herkesin morali bozuldu, kulüpte bir iki gün kendimize gelemedik. İyi çalışıp, iyi konsantrasyon sağlayıp, antrenmanlarımıza devam edip maç günü de inşallah 3 puanı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bursaspor, TFF 1. Lig'de üst üste 3 maç kazandıktan sonra 20. haftada iç sahada Eskişehirspor'a 1-0 yenilmişti.

Kaynak: AA

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