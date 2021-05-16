Bursaspor Olağan Genel Kurulu'nda 4042 üye oy kullanabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursaspor Olağan Genel Kurulu'nda 4042 üye oy kullanabilecek

Bursaspor Olağan Genel Kurulu'nda 4042 üye oy kullanabilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da 22-30 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da 4042 üye oy kullanabilecek.

Bursaspor'da 22-30 Mayıs'ta yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da 4042 üye oy kullanabilecek. Kongrenin ilk oturumda gerçekleşmesi için ise 2022 imzaya ihtiyaç var.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 22 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde üç başkan adayı, Erkan Kamat, Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz resmen listelerini kulübe teslim etti. 4685 üyesi bulunan Bursaspor'da, yapılacak olan kongrede 4042 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 643 üye, aidatlarını ödemedikleri ve yeni üye olmaları nedeniyle oy kullanamayacak.

Kongrenin 22 Mayıs'ta olması için 2022 imzaya ihtiyaç var

Olağan Genel Kurul'un ilk oturumda yapılabilmesi için ise 2022 üyenin imza atması gerekecek. Aksi takdirde kongre 30 Mayıs Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Bu arada tüzük gereği 2019 ve 2020 yılı aidat ödemelerini zamanında yapmayan 427 üyenin dernek üyeliği de kongreye yapılacak oylamayla düşürülecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ahmet Nur Çebi: Kupamızı 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz
Ahmet Nur Çebi: Kupamızı 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Sergey Lavrov Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Muslera Adem Büyük Gökhan Töre Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursaspor Olağan Genel Kurulu'nda 4042 üye oy kullanabilecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 12:24:38. #1.16#

title