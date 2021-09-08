Bursaspor, Mert Yılmaz'ı kiraladı
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Bursaspor, Mert Yılmaz'ı kiraladı

Bursaspor, Mert Yılmaz'ı kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Antalyaspor'dan Mert Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bursaspor, Antalyaspor'dan Mert Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Lisansı da çıkan 22 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlı kulüp henüz resmi açıklama yapmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer sezonun son gününde Antalyaspor'dan Mert Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekibin Akdeniz ekibinden kiraladığı 1999 doğumlu Mert, sağ bek mevkiinde forma giyiyor. Leipzig alt yapısında yetişen genç futbolcu, Bayern Münih 2'de de forma giydi. 2020-2021 sezonunun başında Antalyaspor'a transfer olan Yılmaz, geçtiğimiz sezon 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Bursaspor genç oyuncuya lisans çıkarırken, henüz resmi olarak transferi duyurmadı. Öte yandan yeşil-beyazlı takım yeni transferi Kubilay Sönmez'in de lisansını çıkardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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