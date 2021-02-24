Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor
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Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor

24.02.2021 12:16 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:20
Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de istikrarsız bir performans sergileyen ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Bursaspor, kötü gidişata son verme peşinde.

Spor Toto 1'inci Lig'de istikrarsız bir performans sergileyen ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Bursaspor, kötü gidişata son verme peşinde.

Yeşil beyazlılar, ligin 23. haftasında İzmir temsilcisi Menemenspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Trabzon bölgesi hakemlerinden Bülent Birincioğlu'nun yöneteceği maçta; Murat Altan ve Nurettin Dinçer Demir yardımcı hakemler olarak görev alacak.

Son haftalarda yaşadığı düşüş sonrasında, Play-Off hattından uzaklaşan Bursaspor haftaya 31 puan ile 10. basamakta giriyor. Hedeflediği Play-Off hattından 7 puan geriye düşen Bursa ekibi, Menemenspor maçıyla birlikte yeniden iddiasını koruma amacıyla mücadele verecek. İzmir ekibi ise, 23 puan ile 14. sırada yer alırken; ateş hattının yalnızca 4 puan üzerinde bulunuyor.İki ekip bugüne dek, 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor'un galibiyeti bulunmazken, İzmir ekibi 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İzmir'de geçtiğimiz sezon ve bu sezon oynanan her iki lig müsabakası, ev sahibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan karşılaşma da taraflar, 2-2'lik eşitlikle birer puana razı oldu.

6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Bursaspor, son 4 maçında da yalnızca bir puan toplayabildi. Bununla birlikte iç sahada da galibiyete hasret kalan Bursa temsilcisi, iki maçtır evinde kazanamıyor. Bu sezon ligde ilk kez önceki hafta Tuzlaspor karşısında bir maçı gol atamadan tamamlayan Bursa ekibi, son maçında da Balıkesir deplasmanında gol sevinci yaşayamadı.


- Bursa
Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Menemenspor'u ağırlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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