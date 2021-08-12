Bursaspor, Massimo Bruno ile anlaşmaya vardı
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Bursaspor, Massimo Bruno ile anlaşmaya vardı

Bursaspor, Massimo Bruno ile anlaşmaya vardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, Massimo Bruno ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bursaspor, Massimo Bruno ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

TFF 1. Lig'de bu sezon iddialı bir takım kurmaya çalışan Bursaspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Massimo Bruno ile her konuda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcunun yarın Bursa'da olması bekleniyor. Geçen sezon Belçika'nın Charleroi takımında forma giyen Bruno, 20 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Massimo Bruno, kariyerinde Anderlecht, Leipzig, Salzburg ve Charleroi formaları giydi. Bursaspor Kulübü'nün, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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