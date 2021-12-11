Turgay Altay: "3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgay Altay: "3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık"

Turgay Altay:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Emek vermeden hiç bir şey kazanılmıyor" dedi.

MANİSA (İHA) - Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Emek vermeden hiç bir şey kazanılmıyor" dedi.

Bursaspor evinde ağırladığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Bursaspor ilk yarıda üzerimizde baskı kurdu. Basit top kayıplarından dolayı istediğimizi yapamadık. İkinci yarı basit bir top kaybından sonra gol yedik ve sonrasında oyun karakterimizi sahaya yansıtmak için cesursa bir karar aldık. Gol bulmaya çalıştık ve duran top sonrasında bulduk. Bir puandan şu anki konumumuzdan dolayı memnun değilim. Genel olarak baktığımızda 3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title